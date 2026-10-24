Ebru Yaşar'ın prodüksiyonu büyük ses getirdi! "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik"

Türkiye’de daha önce benzeri görülmediğini belirttiği sahne tasarımıyla dikkat çeken Yaşar, Volkswagen Arena’daki ilk konserinde sahne prodüksiyonlarında sevilen şarkılarını seslendirdi.

“TÜRKİYE’DE İLK DEFA BÖYLE BİR SAHNE GÖRECEKSİNİZ!”

Konser öncesinde magazin muhabirleriyle bir araya gelen Yaşar, aylar süren hazırlıkların perde arkasını anlattı:

“Beş-altı aydır hazırlandığımız bir konser projesi oldu. Bu, Türkiye’nin bir ilki diyebilirim. 360 derece sahnesi, ses sistemi, teknik donanımı ve arkamızda çalışan yaklaşık 400 teknik ekip arkadaşımızla çok özel bir gece hazırladık. İzleyicimiz Türkiye’de ilk defa böyle bir sahne görecek. Hem onlar adına hem de kendi adıma bir ilki gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum.”

EBRU YAŞAR SAHNEYE DEV İMZASINI ATTI!

Görkemli gecenin en önemli detaylarından biri ise Ebru Yaşar’ın isminin baş harfinden ilham alınarak tasarlanan özel sahne oldu.

Sanatçının adının ilk harfi olan küçük “e”, salonun içine uzanan devasa, heykelsi bir sahne mimarisine dönüştürüldü. Kıvrımlı podyumlar, özel ışıklandırmalar ve 360 derece sahne deneyimiyle bütünleşen tasarım, Volkswagen Arena’da görsel bir şölene imza attı.

60 KİŞİLİK SENFONİ ORKESTRASI, DEV EKRANLAR VE IŞIK ŞOVU

Ebru Yaşar’a eşlik eden Orhan Şallıel yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrası, özel tasarlanan sahnenin kıvrımları içine ve çevresine yerleştirildi.

Teknik prodüksiyonu İbrahim Kandemir Design Studio tarafından yönetilen gösteride, toplam 149 metrekarelik LED ekran, 270 ışık armatürü ve 28 hareketli dekor öğesi kullanıldı.

Dev ses sistemi, sahne üzerindeki hareketli avizeler, aynalar ve özel ışık efektleriyle birleşen prodüksiyon, ilk gecede izleyicilere güzel bir konser deneyimi sundu.