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Ebru Yaşar’ın Volkswagen Arena konserlerine ünlü akını: Bir ilk gerçekleşti

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Volkswagen Arena’da iki gece üst üste verdiği konserlerle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. 360 derece sahnesi, 60 kişilik senfoni orkestrası ve yaklaşık 400 kişilik teknik ekibiyle görkemli bir şova imza atan sanatçının konserleri, ünlü isimlerin akınına uğradı.Yaşar, gerçekleştirdiği konserlerle sahne prodüksiyonlarında çıtayı yükseltirken, yıllara damga vuran şarkılarını senfonik düzenlemelerle yeniden yorumladı.

Ebru Yaşar’ın Volkswagen Arena konserlerine ünlü akını: Bir ilk gerçekleşti

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 23-24 Ekim tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleştirdiği iki gecelik dev konser serisiyle Türkiye’de konser ve sahne prodüksiyonlarına yeni bir boyut kazandırma iddiasını ortaya koydu.

Ebru Yaşar’ın Volkswagen Arena konserlerine ünlü akını: Bir ilk gerçekleşti 1

Beş-altı ay süren hazırlıklar, yaklaşık 400 kişilik teknik ekip, 360 derece sahne konsepti, dev ses ve ışık sistemleri, senfonik düzenlemeler ve özel tasarım kostümlerle hayata geçirilen prodüksiyon, iki gece boyunca görkemli bir müzik şölenine dönüştü.

Ebru Yaşar’ın Volkswagen Arena konserlerine ünlü akını: Bir ilk gerçekleşti 2

Türkiye’de daha önce benzeri görülmediğini belirttiği sahne tasarımıyla dikkat çeken Ebru Yaşar, iki gece üst üste gerçekleştirdiği konserlerle sahne prodüksiyonlarında çıtayı yükseltirken, yıllara damga vuran şarkılarını senfonik düzenlemelerle yeniden yorumladı.

İKİ GECE BOYUNCA ÜNLÜLER GEÇİDİ

Ebru Yaşar’ın Volkswagen Arena konserleri aralarında, Esra Erol, “Ömür Usta” ekibi Hilal Saral, Enes Koçak, Gülçin Kültür Şahin, Sude Zülal Güler, Rüya Coriç, Ceren Arslan, Cemre Arda, Melis Girişen, Aydan Kaya, Asilhan Kurşun, Pınar Çağlar Gençtürk, Danla Bilic, Samsun Demir, Ceylan Ergene Demir, Selin Ciğerci, Gülşah Saraçoğlu, Elif Buse Doğan, Ceren Benderlioğlu, Gökhan Alkan, Mahmut Tuncer, Gizem Tuncer, Necip - Nur Uysal, Nur Fettahoğlu, Açelya Topaloğlu, Onur Atilla ve Çiğdem Batur, Sibel Aytan, Burç Kümbetlioğlu ve Selin Yağcıoğlu gibi sanat, magazin ve spor dünyasından ünlü isimleri de bir araya getirdi.

İki gecelik konser maratonu, sahnedeki dev prodüksiyonun yanı sıra ünlü konuklarıyla da dikkat çekti.

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Ebru Yaşar
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