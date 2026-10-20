“En iyi öpüşme sahnesi partnerim" demişti! Jennifer Lopez onunla sevgili oldu

Office Romance filminde Brett Goldstein ile rol alan Jennifer Lopez hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Page Six'in haberine göre, daha önce sevgili olduklarını yalanlayan 57 yaşındaki Lopez ve 46 yaşındaki Goldstein aşk yaşamaya başladı.

Kaynaklara göre ünlü çift; bir partiye aynı arabayla gelirken ve ayrılırken görüldü. Çiftin, partiye ayrı ayrı girmeye özen gösterdikleri belirtildi.

Ancak taraflardan ilişkiye dair resmi bir açıklama gelmedi.

Jennifer Lopez, Brett Goldstein ile birlikte rol aldığı Office Romance filmi için herhangi bir seçme sürecinden geçmediğini ve rolün özellikle kendisi için yazıldığını açıklamıştı.

Ayrıca Lopez Goldstein’ı “ekrandaki en iyi öpüşme partneri” olarak nitelendirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Lopez, Andy Cohen'in 'Watch What Happens Live' programında, "Brett Goldstein ile bir film çektim ve bence en iyi öpüşen oydu" demişti.