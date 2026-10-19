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Erkan Petekkaya her projede sözleşmesine ekletiyor: "Bunu çıkarmam"

Zaman zaman yaptığı yorumlarla adından söz ettiren oyuncu Erkan Petekkaya'nın yer aldığı projelere başlamadan önce sözleşmeye eklettiği özel talep dikkat çekti.

Erkan Petekkaya her projede sözleşmesine ekletiyor: "Bunu çıkarmam"

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar zaman zaman yaptığı sosyal medya yorumlarıyla da adından söz ettiren Erkan Petekkaya, TV100'de Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu programa konuk oldu.

Erkan Petekkaya programda sözleşmelerine eklettiği özel maddeyi açıkladı. Oyuncu "Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde 'bunu çıkarmam' diye madde vardır. Dönem dizisiyle mecburen çıkarırım" dedi.

Erkan Petekkaya her projede sözleşmesine ekletiyor: "Bunu çıkarmam" 1

Mesut Yar ise bu açıklamaya şaşırarak "Oo güzel" dedi.

OĞLUNA ÖZEL YÜZÜK YAPTIRMIŞ

Erkan Petekkaya devamında ise şunları söyledi:
Erkan Petekkaya her projede sözleşmesine ekletiyor: "Bunu çıkarmam" 2

"Oğlum ilk doğduğu gün bir yüzük yaptırdım; '18 yaşına geldiğinde ona vereceğim, bizden ona yadigar kalsın' dedim. Doğduğu gün aldığım o yüzüğü 18 yaşına geldiğinde ona verdim. Şimdi tarzı olmadığı için takmıyor ama en değerli yerine koymuş duruyor. Onu ona verdiğim gün de bu parmağımdakini aldım; bu da torunuma inşallah."

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Erkan Petekkaya
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