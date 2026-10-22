Eşref Tek için kadın başrol aranıyordu! Eşref Tek ne zaman yayınlanacak?

Eşref Rüya'nın bir anda bitmesinin ardından yapımcılar harekete geçti. Eşref Rüya'nın başrolü Çağatay Ulusoy, TimsBi'nin patronları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'la dijital dizi için el sıkıştı.

Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu dizi Eşref Tek için kadın başrol arayışı da devam ederken çekimler ise 1 Kasım'da başlayacak.

EŞREF TEK NE ZAMAN YAYINDA?

Eşref Tek için kadın başrol aranırken yayın tarihi de merak ediliyordu. Henüz net tarih verilmese de dizi için ay konusunda karar verildi. Eşref Tek Aralık 2026'da Prime Video’da yayınlanmaya başlayacak.

EŞREF TEK KONUSU

Çocukluk aşkı Rüya’yı bulmaya kararlı olan Eşref, geçmişinden geriye kalan tek iz olarak gördüğü Rüya’yı ararken Kıbrıs’ta Kadir ile yolları kesişir.

Beklenmedik bir dostluğa dönüşen bu karşılaşma, ikiliyi İstanbul’un acımasız suç dünyasının içine çeker ve Eşref’in hayatında yeni bir sayfa açar.

Rüya’yı aramayı sürdüren Eşref, yeraltı dünyasında kendilerine bir yer edinmek için Kadir ile güçlerini birleştirir. Attıkları riskli adımlar onları şehrin karanlık güçleriyle karşı karşıya getirirken Eşref’in adı da İstanbul’un suç dünyasında giderek daha fazla duyulmaya başlar.