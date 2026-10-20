Euphoria dizisinin yıldızı Hunter Schafer, cinsiyet geçiş ameliyatı geçirdiğini açıkladı

Euphoria dizisinde canlandırdığı Jules karakteriyle dünya çapında tanınan Hunter Schafer, cinsiyet uyum sürecinde geçirdiği ameliyatı ilk kez açıkladı.

27 yaşındaki oyuncu, cinsiyet uyum sürecinin bir parçası olarak alt bölge ameliyat geçirdiğini anlattı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI DESTEK OLDU

Ergenlik döneminde kadın kimliğine geçiş sürecine başlayan 27 yaşındaki Schafer, Elle dergisine verdiği yeni röportajda operasyonu geçen yılın sonlarında geçirdiğini söyledi.



Yaşadığı deneyimden memnun olduğunu belirten oyuncu, “Aralık ayında genital ameliyat geçirdim. Harikaydı ve bunu gerçekten çok seviyorum” ifadelerini kullandı.



Ameliyatın ardından bir süre dinlenmek zorunda kalan Hunter Schafer, iyileşme sürecinin kendisi için kolay geçmediğini de anlattı. Yılın başında hareketlerini büyük ölçüde kısıtlayan oyuncu, bu dönemde kiraladığı geniş bir dairede dinlenerek toparlanmaya çalıştı. Ailesi ve arkadaşları da bu süreçte Schafer'i yalnız bırakmadı.