Ferman Akgül Fransa'da olayların ortasında kaldı!

Artan hayat pahalılığına ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklere tepki gösteren Fransızlar günlerdir sokakta. Savaş alanına dönen Paris sokaklarında Manga grubunun solisti Ferman Akgül de göstericilerin arasında kaldı.
Kentte yolların kapatılması nedeniyle trafikte güçlükle ilerleyen Akgül, paylaşımına “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık” notunu düştü.
Bir süre sonra taksiden inerek yoluna yaya devam etmeye çalışan Akgül, Paris sokaklarındaki son durumu da takipçileriyle paylaştı.
Devrilen çöp konteynerlerinin ve sokağa saçılan molozların görüldüğü görüntülere “Eve ulaşma yolunda...” notunu ekledi.
maNga grubunun solisti Ferman Akgül’ün Danimarkalı eşi Bettina Kuperman ülkesinden bir iş teklifi alınca iki çocuklarıyla birlikte, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a taşınmışlardı.