Filiz Taçbaş oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete...

'Arka Sokaklar', 'Bütün Çocuklarım', 'Afacan Ateş Parçası' ve 'Çukur' gibi yapımlarda rol alan Filiz Taçbaş oyunculuğa ara verdi. Oyuncu 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.



Siyasette beklediğini alamayan Taçbaş yönünü ticarete çevirdi. Taçbaş, zeytinyağı üreticiliğine adım atarak doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. Çiftliğinde tarımsal faaliyetlerine devam eden 62 yaşındaki oyuncu, bu yılın zeytin hasadına da başladı.

FABRİKADAN PAYLAŞTI

Taçbaş, zeytin toplarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Oyuncu, paylaşımında "Bugün ayın 20'si ve günlerden çarşamba. Artık zeytin topluyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon olsun" ifadelerini kullandı.

Taçbaş, zeytinleri fabrikaya götürdükten sonra işlenme sürecine ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.



Oyuncunun fabrikada her adımı paylaştığı videoya, takipçilerinden beğeni aldı.

https://www.instagram.com/reel/DewjHqeOfoU/?utm_source=ig_web_copy_link&exln=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==