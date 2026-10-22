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Filiz Taçbaş oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete...

Arka Sokaklar'daki rolüyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş bir süredir oyunculuk yapmıyor. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adaylığını açıklayan Taçbaş şimdilerde ise çiftliğinde zeytin hasadıyla uğraşıyor.

Filiz Taçbaş oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete...

'Arka Sokaklar', 'Bütün Çocuklarım', 'Afacan Ateş Parçası' ve 'Çukur' gibi yapımlarda rol alan Filiz Taçbaş oyunculuğa ara verdi. Oyuncu 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.
Filiz Taçbaş oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete... 1

Siyasette beklediğini alamayan Taçbaş yönünü ticarete çevirdi. Taçbaş, zeytinyağı üreticiliğine adım atarak doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. Çiftliğinde tarımsal faaliyetlerine devam eden 62 yaşındaki oyuncu, bu yılın zeytin hasadına da başladı.

Filiz Taçbaş oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete... 2

FABRİKADAN PAYLAŞTI

Taçbaş, zeytin toplarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Oyuncu, paylaşımında "Bugün ayın 20'si ve günlerden çarşamba. Artık zeytin topluyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon olsun" ifadelerini kullandı.

Filiz Taçbaş oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete... 3

Taçbaş, zeytinleri fabrikaya götürdükten sonra işlenme sürecine ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Filiz Taçbaş oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete... 4

Oyuncunun fabrikada her adımı paylaştığı videoya, takipçilerinden beğeni aldı.

https://www.instagram.com/reel/DewjHqeOfoU/?utm_source=ig_web_copy_link&exln=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==

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Filiz Taçbaş
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