Batuhan ve Almeda erzak dolu çantayla kaçmaya çalıştı, çalışana yakalanınca olay büyüdü! Acun Ilıcalı çıldırdı: "Seni eleyebiliriz"

Survivor'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve başka kişisel ihtiyaçları aldıkları, bir çalışana yakalanmalarının ardından kaçmaya ve çantayı saklamaya çalıştıkları, Almeda'nın karşısındaki kadın çalışana temas ettiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı yaşananları anlatırken sinirlendi. Görüntüleri henüz izleyemediğini söyleyen Acun Ilıcalı'nın "Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz" sözleri dikkat çekerken Almeda yaşadıklarını şöyle anlattı: