Batuhan ve Almeda erzak dolu çantayla kaçmaya çalıştı, çalışana yakalanınca olay büyüdü! Acun Ilıcalı çıldırdı: "Seni eleyebiliriz"

Survivor'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve başka kişisel ihtiyaçları aldıkları, bir çalışana yakalanmalarının ardından kaçmaya ve çantayı saklamaya çalıştıkları, Almeda'nın karşısındaki kadın çalışana temas ettiği ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı yaşananları anlatırken sinirlendi. Görüntüleri henüz izleyemediğini söyleyen Acun Ilıcalı'nın "Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz" sözleri dikkat çekerken Almeda yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Batuhan ile biz otururken bir anda dedik ki; gidelim mi bir yerlere, sonra aklıma sürgün adası geldi, yediğim ceza geldi. Tabii ki de bu anı da düşünmüyordum, konsey anını... O an onu kestiremiyorsun gözünde. Belki buranın verdiği son bir ayın, bir ay bile kalmadı mental krizler mi denir, ne denir bilmiyorum. İnsan yapmayacağım dediği şeyi de bir anda yapabiliyor. Gerçekten herkes aynı durumu yaşıyor burada. Ve sonra biz gittik. Gittiğimiz yerde yiyecek bir şey istedik. Ondan sonra ufak tefek bir şeyler istedik. Hijyen açısından bir şeyler istedik. Sonra çok değil, bir saat sonra döndük. Yolda ekiple karşılaştık. Çantayı bize ver dediklerinde aslında verecektim ve verelim taraftarıydım ama o an korktuk ve Batuhan da korktu. O da verme deyince ben de vermedim çantayı."
"Sonra ben gittim, koşarak gittik çantayı saklamaya çalıştık. Sonra tatsız şeyler oldu, hiç olmasını istemediğim ama kendi açımdan baktığımda sadece belli şeylerde ben çok yenik düştüm" diyen Almeda diskalifiye olabilir.
"Bir hata yaptım. Pişmanım. Cezam neyse çekerim. Karşınızda boynum kıldan ince. Özür diliyorum her şey için." diyen Almeda'nın sözlerinden sonra Acun Ilıcalı ise şunları söyledi:
"Anladığım kadarıyla siz konforlu bir evden çıkıp Batuhan'la çıkıyorsunuz. Yani bir çanta dolduruyorsunuz. Ve çantayı da vermek istemiyorsunuz. Öncelikle çantadakiler öyle temizlik ve hijyen değil. Daha fazla bir şeyler var o çantada diye düşünüyoruz. Bizim hoşlanmadığımız şeyler de var galiba çantada. Çantayı istiyoruz vermiyorsun. Çantayla beraber de odaya giriyorsun. Sonra ilk işin duşa girmeye karar vermek oluyor. Çantayla odaya girmişsin, prodüksiyondan üç kişi peşinde. Koşa koşa giriyorsun odaya. Sana soruyorum. O anda duşa girip insanların gelmesini engellemeye çalışmak mı mantıklı? Prodüksiyon çantanın peşinde. Ben şimdi bir duş alayım demen mi mantıklı?"
Acun Ilıcalı devamında ise şunları söyledi: "Benim dinlediklerimden anladığım şu; Ya ağır bir ceza alırsın, ya da çok ağır bir ceza alırsın, Üçüncü alternatif de seni eleyebiliriz. Benim arkadaşlardan gelen bilgilerde fiziksel temasın var. Bunu değerlendireceğiz saldırının şiddetine bakacağız ve şiddetin durumuna göre değerlendirme yapıp eğer ciddi bir şiddet varsa seninle yollarımızı ayıracağız. Şimdi gözetim altında olacaksın. Hiçbir şekilde Survivor ortamında olmayacaksın. Yarın ya da en geç diğer gün kararımızı açıklamış olacağız."
Okuyucu Yorumları 0 yorum