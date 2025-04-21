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Uzak Şehir'in 'Mine'si Mine Kılıç gelen mesajlardan bıktı: Ne anam kaldı ne babam...

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç gündemde. Dizide Mine'nin Cihan ile yaşadığı ilişki ve ayrılık süreci sosyal medyada seyirciyi kızdırırken oyuncuya ise özel hayatında çirkin mesajlar yağıyor. Mine Kılıç yaşananları bakın nasıl anlattı.

Kubra Akalın

Uzak Şehir'in 'Mine'si Mine Kılıç başarılı oyunculuğuyla öne çıkıyor. Çok konuşulan fenomen dizide Cihan ile aşk yaşadıktan sonra Alya'nın hayatlarına girmesiyle ilişkisi biten Mine'nin son bölümlerde yaptıkları da konuşuluyor.

Mine'nin ayrılık sonrası hamile olduğu konuşulurken seyirciler de karaktere tepkili. Ancak durum öyle bir hal aldı ki Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç'a gelen çirkin mesajlar oyuncuyu bıktırdı.

Mynet'in Sesi

"SEYİRCİNİN TEPKİSİ DAHA DA ARTTI"

Geçtiğimiz gün açıklama yaparak isyan eden Mine Kılıç "Yeğenime kadar tuhaf fotoğraflar ve mesajlar atamazsınız bölüm bittikten sonra. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır' ifadelerini kullanmıştı.

Posta'ya açıklamalar yapan Mine Kılıç yazılan senaryoya inanan insanlar olduğunu söyleyerek "Kendisine gelecek vadeden bir adam değil karşısındaki ve ona rağmen Mine onun için bunları yapıyor… Oyuna bir-sıfır yenik başlamış gibi düşün.

Daha da ilginci özellikle kadınların gözünde bu böyle. Özellikle kadınlar buna korkunç mesafeli yaklaştılar. 'Sen nasıl sana seninle evlenmeyeceğini söyleyen bir adamla ilişki yaşamaya gönüllü olursun?' diye. Instagram yorumlarını bir görsen, ne annem kaldı ne babam!'" dedi.

Ayrıca Mine Kılıç konuşmasında 'Seyircinin kendini bu kadar kaptırdığı başka bir iş görmedim. Başka bir oyuncu arkadaşımın da başına geldiğini görmedim. Başta hiç etkilenmiyordum. Sonra işler kızıştıkça Mine’nin hastalıklı hali işlenmeye başladıkça seyircinin tepkisi de daha arttı.' ifadelerini kullandı.

ÖDÜL YAĞDI

ÖDÜL YAĞDI

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri’ne Uzak Şehir damga vurdu. Çekimlerine medeniyetler şehri Mardin’in ev sahipliği yaptığı Uzak Şehir, gecede büyük ödül “En İyi Dizi”nin yanı sıra Cihan rolündeki Ozan Akbaba’ya “En İyi Erkek Oyuncu”, Alya karakterine veren Sinem Ünsal’a ise “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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