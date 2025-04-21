Uzak Şehir'in 'Mine'si Mine Kılıç gelen mesajlardan bıktı: Ne anam kaldı ne babam...

Daha da ilginci özellikle kadınların gözünde bu böyle. Özellikle kadınlar buna korkunç mesafeli yaklaştılar. 'Sen nasıl sana seninle evlenmeyeceğini söyleyen bir adamla ilişki yaşamaya gönüllü olursun?' diye. Instagram yorumlarını bir görsen, ne annem kaldı ne babam!'" dedi.