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Güller ve Günahlar 37. bölüme Cemre Baysel damga vurdu! Güller ve Günahlar 39. bölüm fragmanı izle

Güller ve Günahlar 37. bölümde Zeynep karakterine hayat veren Cemre Baysel oyunculuğuyla X'te konuşuldu. Sezen Aksu şarkısı eşliğindeki sahneler beğenilirken dizi biter bitmez 38. bölüm fragmanı da ekrana geldi.

Güller ve Günahlar 37. bölüme Cemre Baysel damga vurdu! Güller ve Günahlar 39. bölüm fragmanı izle

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar 37. bölüme Sezen Aksu’nun ‘Ey Aşk’ şarkısı eşliğindeki sahneler damga vurdu. Serhat’ın Zeynep’i kaybetmemek için verdiği mücadele ve ikili arasında yaşanan duygusal anlar dikkat çekti.

Güller ve Günahlar 37. bölüme Cemre Baysel damga vurdu! Güller ve Günahlar 39. bölüm fragmanı izle 1

Güller ve Günahlar'da Zeynep’in, “Ben hayatımda böyle bir acı yaşamadım Serhat” demesinin ardından Serhat, “Özür dilerim Zeynep. Affet beni” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Güller ve Günahlar 37. bölüme Cemre Baysel damga vurdu! Güller ve Günahlar 39. bölüm fragmanı izle 2

Cemre Baysel'in oyunculuğu X'te beğeni toplarken Güller ve Günahlar 38. bölüm fragmanı da hemen yayınlandı.
Güller ve Günahlar 37. bölüme Cemre Baysel damga vurdu! Güller ve Günahlar 39. bölüm fragmanı izle 3

GÜLLER VE GÜNAHLAR 39. BÖLÜM TANITIMI İZLE

Yeni bölümün en dikkat çekici anlarından biri Zeynep'in elindeki kutu oldu. Kutuda "Serhat Kader senin öz kızın" yazıyordu. Zeynep ise "Serhat'tan saklamayacağım DNA testi yaptıracağım. Onu babasına teslim edeceğim" dedi.

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Güller ve Günahlar
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