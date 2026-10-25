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Hadise'nin dansı yine konuşuldu! Engin Polat tepki gösterdi

İzmir'deki Geon Festival'de sahne alan Hadise'nin kapanış dansındaki hareketleri sosyal medyada damga vurdu. X'te Hadise'nin bu iddialı dansına eleştiriler vardı. Engin Polat da yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hadise'nin dansı yine konuşuldu! Engin Polat tepki gösterdi

Hem özel hayatı hem de sahne kostümleriyle adından söz ettiren Hadise, İzmir'de Geon Festival'inde sahne aldı. Sahnede yine iddialı tarzıyla dikkat çeken şarkıcı kapanışta ise dans etmeyi ihmal etmedi.

Sık sık danslarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Hadise'nin bu dansı da konuşuldu. X'te danstan bir kısım defalarca paylaşılarak gündem oldu.

Hadise nin dansı yine konuşuldu! Engin Polat tepki gösterdi 1

Hadise'nin dansına X'te "İyice saçmaladı", "Bu nasıl dans?", "Ne garip hareketler", "Bu neyin dansı", "Çok garip duruyor" yorumları yapıldı.
Hadise nin dansı yine konuşuldu! Engin Polat tepki gösterdi 2

Engin Polat da sosyal medyada eleştiri yapanlardan biriydi. Polat o anları paylaşarak "Rezillik bunları görmek istemiyoruz" diyerek dikkat çekti.

Hadise nin dansı yine konuşuldu! Engin Polat tepki gösterdi 3

Engin Polat'ın paylaşımına ise Hadise fanlarından "Kendinize bakın", "Biz de sizi görmek istemiyoruz" tepkileri gecikmedi.

## YENİ YAŞA ÖZEL PARTİ Etiler’de bir mekânda doğum günü kutlaması yapan Hadise, 41. yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Şarkıcı leopar desenli kıyafeti, kabarık saçları ve renkli atmosferiyle hazırladığı özel doğum günü videosunu da takipçileriyle paylaştı.

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Hadise
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