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Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı: Mayıs ayında sevenleriyle paylaşmış

Nev sahne adıyla bilinen ünlü şarkıcı Nevzat Doğansoy karaciğer yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberiyle sevenlerini yasa boğan ünlü şarkıcının uzun süredir hazırlığını yaptığı ve yarım kalan hayali ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı: Mayıs ayında sevenleriyle paylaşmış
Mustafa Fidan

Nev adıyla tanınan ünlü şarkıcı Nevzat Doğansoy karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Doğansoy'dan kahreden haber bugün geldi. Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Nev in yarım kalan hayali ortaya çıktı: Mayıs ayında sevenleriyle paylaşmış 1

YAŞAMA VEDA EDEN NEV'İN YARIM KALAN HAYALİ ORTAYA ÇIKTI

57 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Nev'in, vefatından aylar önce verdiği röportajda anlattıkları yeniden gündeme geldi. Babasını küçük yaşta kaybettiğini ve müzik hayatının ilk yıllarında nasıl para kazandığını paylaşan sanatçı, denize olan tutkusundan da söz etmişti.

Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Nev in yarım kalan hayali ortaya çıktı: Mayıs ayında sevenleriyle paylaşmış 2

YAPTIĞI HAZIRLIĞI MAYIS AYINDA SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞ

Mayıs ayında gerçekleştirmek istediği yeni albüm projesini anlatan Nev'in hayata dair sözleri ise ölümünün ardından dikkat çekti.

Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Nev in yarım kalan hayali ortaya çıktı: Mayıs ayında sevenleriyle paylaşmış 3

DENİZCİ ŞARKILARINDAN OLUŞAN ALBÜM HAYALİ VARDI

Mayıs ayında verdiği röportajda geleceğe yönelik planlarını da anlatan Nev, denize olan sevgisini yeni bir müzik projesine taşımak istediğini açıklamıştı. Denizci şarkılarından oluşan bir albüm hazırlamayı düşündüğünü belirten sanatçı, bu proje için çalışmalara başladığını söylemişti. Nev, “Benim tabii, en büyük motivasyonum, yeni şarkılar üretmek, o sözleri yazmak, bestelemek ve kaydetmek” diyerek müziğin hayatındaki yerini anlatmıştı.

Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Nev in yarım kalan hayali ortaya çıktı: Mayıs ayında sevenleriyle paylaşmış 4

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU'NUN 'ÇAKIL' ADLI ŞİİRİNİ BESTELEMİŞ

Her albümünde denize dair izler bulunduğunu ifade eden şarkıcı, hazırlamak istediği yeni albüm için Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'Çakıl' adlı şiirini bestelediğini de açıklamıştı.

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