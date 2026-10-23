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Herkes aylarca beklerken Kıvanç Tatlıtuğ Toprak Razgatlıoğlu'yu devreye soktu! 4 milyonluk motor

Kıvanç Tatlıtuğ, 4 milyon TL değerindeki özel tasarım motosikletiyle gündeme geldi. Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye sokan oyuncu hiç sıra beklemeden özel tasarım motosikletine kavuştu.

Herkes aylarca beklerken Kıvanç Tatlıtuğ Toprak Razgatlıoğlu'yu devreye soktu! 4 milyonluk motor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz gün pahalı motoruyla görüntülendi. Kıvanç Tatlıtuğ’un dudak uçuklatan 4 milyonluk yeni motorsikletini nasıl aldığına dair detaylar ortaya çıktı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya gelerek özel ders almıştı. Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, ünlü oyuncuya ileri sürüş teknikleri dersi vermişti.

Herkes aylarca beklerken Kıvanç Tatlıtuğ Toprak Razgatlıoğlu yu devreye soktu! 4 milyonluk motor 1

Bir süre Kocaeli'ndeki pistte ünlü sporcu ile çalışan Tatlıtuğ, dersini tamamlayınca Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştığı motosikletinin aynısından satın almak istedi.

ÖZEL TASARIM DİKKAT ÇEKTİ

Kıvanç Tatlıtuğ'a, özel olarak üretilen ve hız tutkunlarının uzun süre sırada beklediği lüks motosiklet için Razgatlıoğlu referans oldu. Oyuncu, 4 milyon lira verip sıra beklemeden motosikletine kavuştu. Bununla da yetinmeyen Tatlıtuğ, yarış motorunu kendisine özel olarak tasarlattı. Ünlü oyuncunun ismi ve uğurlu sayısı olan 8, motorun üzerine işlendi.
Herkes aylarca beklerken Kıvanç Tatlıtuğ Toprak Razgatlıoğlu yu devreye soktu! 4 milyonluk motor 2

Sabah'ta yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ, kendi adının kısaltması olan KVNC R-SPEC ve 'Dünyada sadece 1 adet üretilmiş' anlamına gelen 'ONE OF ONE' yazılarını motosikletine yazdırdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ
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