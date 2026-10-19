İşte Victoria’s Secret Fashion Show 2026'dan fotoğraflar: Adriana Lima, Gigi Hadid, Barbara Palvin ve dahası...

2026 Victoria’s Secret Fashion Show, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşti. Markanın “Melekler” olarak anılan dünyaca ünlü modelleri, en özel iç çamaşırı tasarımlarıyla podyuma çıktı.
2026 Victoria’s Secret Fashion Show’da yine birbirinden ünlü modeller salınarak yürüdü.
Defilede Gigi Hadid, Alex Consani, Precious Lee, Adriana Lima, Anok Yai ve Candice Swanepoel gibi yıldız isimler yer aldı.
Üstelik Barbara Palvin, doğum yaptıktan yalnızca altı hafta sonra podyumda yürüdü.
Gecede ayrıca müzik dünyasının dikkat çeken isimleri Katseye, Tate McRae, Megan Maroney ve Megan Thee Stallion canlı performanslarıyla defileye eşlik etti.