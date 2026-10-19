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Itır Esen ve Engin Aykanat'tan bir düğün daha! Ünlü isimler akın etti

2017'deki Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile Paris'te hayatını birleştirmişti. Itır Esen ve Engin Aykanat İstanbul'da da bir düğün yaptı. Düğünü ünlü isimler akın ederken Esen'in gelinliği de konuşuldu.

Itır Esen ve Engin Aykanat'tan bir düğün daha! Ünlü isimler akın etti

Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile 6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çiftin nişan yüzüklerini Çağatay Ulusoy takmıştı.

Nişandan kısa süre sonra ise çift Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu. Itır Esen, bu mutlu gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Itır Esen ve Engin Aykanat tan bir düğün daha! Ünlü isimler akın etti 1

Nikahtan bir ay sonra sonra ise ünlü çift İstanbul'da bir düğün yaptı. Düğünde Çağatay Ulusoy nikah şahidi oldu.

Itır Esen ve Engin Aykanat tan bir düğün daha! Ünlü isimler akın etti 2

Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Devrim Özkan, Mert Koç gibi ünlü isimler akın etti.

Itır Esen ve Engin Aykanat tan bir düğün daha! Ünlü isimler akın etti 3

Serdar Ortaç'ın sahneye çıktığı geceden eğlenceli anlar da sosyal medyaya yansıdı.
Itır Esen ve Engin Aykanat tan bir düğün daha! Ünlü isimler akın etti 4

Öte yandan Itır Esen'in gelinliği de X'te konuşuldu. Itır Esen, gelinliğinde romantik ve klasik bir tarzı tercih etti. Dantel işlemeleriyle öne çıkan beyaz gelinliği, başını ve omuzlarını örten duvak detayıyla zarif bir görünüm sundu.
Itır Esen ve Engin Aykanat tan bir düğün daha! Ünlü isimler akın etti 5

Kabarık eteği ve uzun kuyruğuyla dikkat çeken gelinlik sosyal medyada beğeni topladı.
Itır Esen ve Engin Aykanat tan bir düğün daha! Ünlü isimler akın etti 6

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Itır Esen
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