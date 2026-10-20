Kanye West'in eşi Bianca Censori file giydi! Kameraları görünce eliyle kapadı

Kanye West'in eşi Bianca Censori, cumartesi gecesi Los Angeles'ta dışarı çıkarken yine cesur tarzıyla gündeme geldi.

49 yaşındaki Kanye West ve 31 yaşındaki moda tutkunu eşi Bianca Censori, Living Room adlı gece kulübünde geçirdikleri akşamda tüm dikkatleri yine üzerilerine çekti.

Censori, sütyen giymeden tercih ettiği kırmızı fileli, tanga kesimli bodysuit ile göğüs dekoltesini ön plana çıkararak bütün bakışları üzerinde topladı.

Ünlü isim, iddialı görünümünü dizlerinin hemen altında biten, aynı renkte şeffaf bir kalem etekle tamamladı.



Bianca Censori, Living Room adlı gece kulübünden çıkarken kameralarla karşılaştı. Ünlü isim kameraları karşısında görünce göğüslerini gizlemek istedi. Elleriyle göğüslerini kapatan Censori bir an olsun ellerini indirmedi.