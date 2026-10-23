Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman! Cem Yiğit Üzümoğlu rolü için 19 kilo verdi

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya hayat verdiği film “Kazım: Yarım Kalan” tanıtımıyla gündeme geldi. Kazım Koyuncu’nun yaşamından esinlenen film, kendi sesini bulma arayışını dünyayı daha iyi bir yer yapma sevdasıyla birleştirerek milyonların sesi haline gelen sanatçının müziğini, mücadelesini ve ilham veren hikâyesini bugünün dünyasına taşımayı vaat ediyor.

Kazım Koyuncu’yu canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, rolüne hazırlık sürecinde 19 kilo verdi. Sosyal medyada kısa tanıtıma "Heyecanla bekliyoruz" yorumları ve beğeni yağdı.

Yayınlanan ilk tanıtımda, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun canlandırdığı Kazım, yarı karanlık bir odada, açık pencerenin önünde elinde gitarıyla Kazım Koyuncu’nun “Gelavera Deresi” şarkısının giriş melodisini çalıyor. Akustik gitar tınılarının eşlik ettiği bu ilk görüntüler, kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen bir insanın dünyasına kapı aralıyor.



KAZIM: YARIM KALAN OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya hayat verdiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ozan Çelik, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Erdem Akın gibi isimler bir araya geliyor. Şevval Sam’da konuk oyuncular arasında yer alıyor.

KAZIM: YARIM KALAN FİLMİ NE ZAMAN?

“Kazım: Yarım Kalan”, 1 Ocak’ta sinemalarda gösterimde olacak.