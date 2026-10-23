MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat

Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman! Cem Yiğit Üzümoğlu rolü için 19 kilo verdi

Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in yönettiği, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya hayat verdiği “Kazım: Yarım Kalan” filminin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Sosyal medyada tanıtıma beğeni yağdı.

Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman! Cem Yiğit Üzümoğlu rolü için 19 kilo verdi
Nebahat Kübra Akalın

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya hayat verdiği film “Kazım: Yarım Kalan” tanıtımıyla gündeme geldi. Kazım Koyuncu’nun yaşamından esinlenen film, kendi sesini bulma arayışını dünyayı daha iyi bir yer yapma sevdasıyla birleştirerek milyonların sesi haline gelen sanatçının müziğini, mücadelesini ve ilham veren hikâyesini bugünün dünyasına taşımayı vaat ediyor.

Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman! Cem Yiğit Üzümoğlu rolü için 19 kilo verdi 1

Kazım Koyuncu’yu canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, rolüne hazırlık sürecinde 19 kilo verdi. Sosyal medyada kısa tanıtıma "Heyecanla bekliyoruz" yorumları ve beğeni yağdı.

Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman! Cem Yiğit Üzümoğlu rolü için 19 kilo verdi 2

Yayınlanan ilk tanıtımda, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun canlandırdığı Kazım, yarı karanlık bir odada, açık pencerenin önünde elinde gitarıyla Kazım Koyuncu’nun “Gelavera Deresi” şarkısının giriş melodisini çalıyor. Akustik gitar tınılarının eşlik ettiği bu ilk görüntüler, kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen bir insanın dünyasına kapı aralıyor.
Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman! Cem Yiğit Üzümoğlu rolü için 19 kilo verdi 3

KAZIM: YARIM KALAN OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya hayat verdiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ozan Çelik, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Erdem Akın gibi isimler bir araya geliyor. Şevval Sam’da konuk oyuncular arasında yer alıyor.

KAZIM: YARIM KALAN FİLMİ NE ZAMAN?

“Kazım: Yarım Kalan”, 1 Ocak’ta sinemalarda gösterimde olacak.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşka geldi! Eşinin doğum gününü böyle kutladıAşka geldi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı
Ne yaptığına kimse anlam veremedi! "İyice saçmaladı"Ne yaptığına kimse anlam veremedi! "İyice saçmaladı"

Anahtar Kelimeler:
Kazım Koyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Özel okul öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı!

Özel okul öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı!

İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Dünya şampiyonunu devreye soktu! Hiç sıra beklemedi

Dünya şampiyonunu devreye soktu! Hiç sıra beklemedi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.