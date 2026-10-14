Khloe Kardashian 4 yıldır cinsel ilişki yaşamadığını açıkladı! Kim Kardashian'dan olay tavsiye

Kardashian ailesinin dikkat çeken isimlerinden Khloe Kardashian, çocuklarının babası Tristan Thompson ile Aralık 2021'de sona eren inişli çıkışlı ilişkisinden bu yana başka bir ilişki yaşamadı.

Ünlü isim dört yılı aşkın süredir cinsel ilişki yaşamadığını ve yeniden bir ilişkiye başlamak için henüz kendini hazır hissetmediğini açıkladı.

KİM'DEN KARDEŞİNE TAVSİYE

Ailenin reality şovu The Kardashians'ın yeni sezonunun ilk bölümünde yaşanan diyalogta Kim Kardashian ise kardeşine eski sevgililerinden biriyle yeniden yakınlaşmasını önerdi.

Kim, "Yaklaşık yedi ay sonra eski sevgililerimden biriyle yeniden görüşürüm" diyerek kendi yaklaşımını anlattı.

"GERÇEKTEN İSTEMİYORUM"

Khloe ise bu fikre sıcak bakmadı ve "Eski sevgililer listem tam bir felaket. Kimse o listedeki birini yeniden hayatıma almamı istemez. Hepsi seçeneklerin en kötüsü" dedi.



Açık açık özel hayatına dair konuşan Khloe Kardashian "İnsanlarla sadece cinsel ilişki yaşamak için birlikte olabilirim ama bunu yapmak istemiyorum. Şu anda biriyle flört etmeyi düşünmekten bile korkuyorum. Gerçekten istemiyorum" dedi.