Kim Kardashian 46. yaş gününü kutladı! Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı

Attığı her adımla adından söz ettiren Kim Kardashian, 46. yaş gününü iki dikkat çekici kıyafetle kutlarken tüm bakışları üzerine çekti.

Kardashian'ın doğum gününde neredeyse tüm aile kutlamadaydı. Kim'in annesi Kris Jenner'ın yanı sıra 29 yaşındaki Kylie Jenner, 42 yaşındaki Khloe Kardashian ve 47 yaşındaki Kourtney Kardashian gecedeydi. Gecede en dikkat çeken isim ise nadiren görüntülenen 39 yaşındaki erkek kardeş Rob Kardashian oldu.

Kim Kardashian, İtalyan restoranına beline kadar uzanan derin göğüs dekolteli, metalik zeytin yeşili bir elbiseyle geldi. Dört çocuk annesi Kim Kardashian, dikkat çekici görünümünü gösterişli, mücevherlerle süslenmiş bir başlıkla tamamladı.



Kimono tarzı kollara sahip elbisenin yırtmaçlı eteği, siyah iç çamaşırlarını ortaya çıkarıyordu. Ancak ünlü isim verdiği frikiki hiç umursamadı.

Öte yandan, kısa süre önce 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra ile Victoria's Secret defilesinde ilk kez podyuma çıkan Kylie, göğüs dekoltesini ön plana çıkaran, vücudunu saran turkuaz bir elbise giydi.