Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ve Alev'i 3 yıl sonra buluştu!

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisine Müjde Uzman'ın konuk oyuncu olarak katılması, Kızılcık Şerbeti dönemini yeniden akıllara getirdi.

3 YIL SONRA YENİDEN

Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen ile Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, 3 yıl aradan sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

İkilinin aynı projede buluşacak olması, sosyal medyada da heyecan yarattı. Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

YENİDEN BİR ARAYA GELMENİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTILAR

Ünlü oyuncular Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen, yıllar sonra aynı projede rol alacak olmanın mutluluğunu basın mensuplarıyla paylaştı.

Müjde Uzman ile birlikte çalışmayı çok özlediğini belirten Tanrıöğen, "Çok hoşuma gitti bir araya gelmek tekrar" ifadelerini kullandı.

Uzman ise 3 yıl sonra farklı bir projede yeniden Tanrıöğen ile buluşmanın kendisinde yarattığı duyguyu "Özlem" sözleriyle dile getirdi.

Müjde Uzman'ın usta oyuncu Settar Tanrıöğen'e sarılması ve yaşadığı mutluluk dikkat çekti.