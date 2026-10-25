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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ve Alev'i 3 yıl sonra buluştu!

Ekranların sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, Tuzlu Kahve dizisine konuk oluyor. Uzman'ın projeye dahil olmasıyla birlikte, Kızılcık Şerbeti'nde birlikte rol aldığı Settar Tanrıöğen ile yolları 3 yıl sonra yeniden kesişiyor. İkilinin yeniden bir araya gelmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ve Alev'i 3 yıl sonra buluştu!
Sariye Nur Dönmez

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisine Müjde Uzman'ın konuk oyuncu olarak katılması, Kızılcık Şerbeti dönemini yeniden akıllara getirdi.

3 YIL SONRA YENİDEN

Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen ile Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, 3 yıl aradan sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti nin Apo su ve Alev i 3 yıl sonra buluştu! 1

İkilinin aynı projede buluşacak olması, sosyal medyada da heyecan yarattı. Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

YENİDEN BİR ARAYA GELMENİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTILAR

Ünlü oyuncular Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen, yıllar sonra aynı projede rol alacak olmanın mutluluğunu basın mensuplarıyla paylaştı.

Kızılcık Şerbeti nin Apo su ve Alev i 3 yıl sonra buluştu! 2

Müjde Uzman ile birlikte çalışmayı çok özlediğini belirten Tanrıöğen, "Çok hoşuma gitti bir araya gelmek tekrar" ifadelerini kullandı.

Uzman ise 3 yıl sonra farklı bir projede yeniden Tanrıöğen ile buluşmanın kendisinde yarattığı duyguyu "Özlem" sözleriyle dile getirdi.

Müjde Uzman'ın usta oyuncu Settar Tanrıöğen'e sarılması ve yaşadığı mutluluk dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti Tuzlu Kahve dizisi
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