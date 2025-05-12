Komedyen Tolga Çevik'ten üzen haber! Hastalığı açıklandı, gösteri ertelendi

Kalender Pide filmiyle son dönemde tekrar ekranlara dönen ve İbrahim Büyükak ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Tolga Çevik, bu kez sağlık durumu ile gündeme geldi.

Gözlerden uzak ve sakin bir yaşam süren Çevik, 12 Mayıs 2025 İzmir Tolgshow gösterisinin ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Tolga Çevik için yapılan açıklamada komedyenin, sahne performansını etkileyecek ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı belirtildi. "Lomber disk hernisi" hastalığı sebebiyle sahneye çıkamayan komedyen sevenlerini üzdü.

İzleyicileri üzen bu gelişmenin ardından, erteleme kararı alınan Tolgshow İzmir gösterisinin yeni tarihi 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

LOMBER DİSK HERNİSİ NEDİR?

Ünlü oyuncuya konulan teşhis "lomber disk hernisi", omurgadaki disklerin yerinden kaymasıyla oluşan ve özellikle bel bölgesinde şiddetli ağrılara yol açan ciddi bir durum olarak biliniyor.