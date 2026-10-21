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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca ‘Manifest’ grubunun kurucusu ve tutuklu menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Tolga Akış’ın grubun yapımcısı ve şirket sahibi olduğu, üyeleri Big Five isimli program aracılığıyla bizzat seçtiği, konser ve gösterilerin menajerlik şirketi üzerinden planlandığı ve grubun finansal işlemlerini yürüttüğü belirtildi. Savcılıkça yapılan değerlendirmede, menajerlik faaliyetinin yalnızca temsil göreviyle sınırlı olmadığı, Akış’ın grubun gösterilerinin sınırlarını belirleyen, içeriğin oluşumunda ve ticari stratejisinde etkin rol üstlenen kişi olduğu ifade edildi.

Öte yandan konserlerdeki koreografilerin ve yayımlanan görüntülerin toplumun edep ve haya duygularını nasıl etkileyebileceğini Akış’ın bilmemesinin mümkün olmadığı, söz konusu gösteri ve kıyafetlerin pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı aktarıldı. İddianamede, müstehcenlik suçunun değerlendirilmesinde toplumun genel değer yargılarının ve özellikle çocukların korunmasının esas alınması gerektiği, çocukların ruhsal ve psikolojik gelişimine zarar verebileceği ileri sürülen gösterilerin yaş sınırlaması gözetilmeksizin geniş kitlelere ulaştırılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi. Akış’ın grubun performanslarının oluşumunda ve görüntülerin yayımlanmasında etkin rol aldığı, üzerine atılı suçu işlediğini gösteren yeterli delil bulunduğu kaydedildi.
Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında 3 yıla kadar hapis talebi 1

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Tolga Akış’ın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçu uyarınca 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: DHA

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Tolga Akış Manifest
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