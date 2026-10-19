MasterChef'te kim elendi? 18 Ekim MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bir eleme gecesi daha geride kaldı. Şampiyonluk hayallerini sürdürmek isteyen yarışmacılar, 18 Ekim Pazar akşamı şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi. Peki, bu hafta MasterChef kim gitti, elenen isim kim oldu?

MasterChef'te eleme adayı olan Şiringül, Nurten, Hasan Alp, Burçin, Tolğa, Tolgahan, Şükran ve Enes yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Şeflerin isteklerine uygun tabaklar çıkarmak isteyen yarışmacılar 45 dakika büyük uğraş verdi. Gecenin sonunda ise Şiringül ve Nurten finale kaldı. MasterChef'te elenen isim Şiringül oldu.



Şiringül "Biliyordum patatesim kırıldı" dedi. Yarışmacı "Hayatımda hiçbir zaman sağlam büyük bir adım atmamıştım buraya kadar. Hep müzik, müzik, müzik ama şunu da söylemek istiyorum. Buradaki ekip gerçekten yani yememize içmemize kadar her şey bu kadar güzel... Çok teşekkür ediyorum" dedi.