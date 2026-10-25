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Meghan Markle'ın babası çocuk istismarıyla suçlanıyor! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkındaki çocuk istismarı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Filipinler’de seks için para ödediğini kabul eden 82 yaşındaki Markle, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişki ve çocuk istismarı görüntülerine sahip olduğu iddialarını reddetti.

Meghan Markle'ın babası çocuk istismarıyla suçlanıyor! "Seks işçileriyle oldum ama..."

İngiltere Prensi Harry'nin eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle günlerdir çocuk istismarıyla suçlanıyor. Meghan Markle'ın uzun süredir görüşmediği babası Thomas Markle, Filipinler'de seks için para ödediğini kabul etti ancak reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiği iddialarını reddetti.

Meghan Markle ın babası çocuk istismarıyla suçlanıyor! "Seks işçileriyle oldum ama..." 1

82 yaşındaki Thomas Markle, kendisine yöneltilen çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamaları karşısında adını temize çıkarmak için “ne gerekiyorsa yapacağını” söyledi. The Mail on Sunday'e konuşan Markle, “18 yaşından küçük hiç kimseyle cinsel ilişkiye girmedim” dedi.

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Bekâr olduğu dönemde en az iki kez Filipinler'e gittiğini ve “seks işçileriyle birlikte olduğunu” kabul eden Markle, “Asyalı kadınlardan hoşlanıyorum ama bu bir suç değil” ifadelerini kullandı.

Meghan Markle ın babası çocuk istismarıyla suçlanıyor! "Seks işçileriyle oldum ama..." 2

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Filipinli yetkililer, Thomas Markle hakkında çocuklara yönelik cinsel içerikli görüntüler biriktirdiği iddiasıyla soruşturma yürütüyor. Filipinler polisi, Markle'ın eski evinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk istismarı görüntüsü ve bir dizüstü bilgisayar bulunduğunu açıkladı. Thomas Markle, bu yılın başlarında ABD'ye döndüğü bildirilene kadar Filipinler'in Cebu kentinde yaşıyordu.

Meghan Markle, cuma günü yaptığı açıklamada, babası hakkındaki iddiaların kendisini “derinden sarstığını” belirtmişti.

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Meghan Markle
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