Melek Mosso'nun nazardan korunma yöntemi şaşırttı!

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan nazar inancı, ünlü isimlerin de başvurduğu farklı korunma yöntemleriyle gündeme geliyor.

Nazara inandığını belirten ünlü şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs'ta verdiği konserde sahne öncesinde uyguladığı yöntemi hayranlarıyla paylaştı.

"HER SAHNE ÖNCESİ KULAĞIMIN ARKASINA KARA SÜRÜYORUZ"

"Çok paylaşım yapıyorsunuz, hayatınızı ön planda yaşıyorsunuz, nazardan korkuyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Melek Mosso, nazara çok inandığını söyledi.

Ünlü sanatçı, sahneye çıkmadan önce uyguladığı yöntemi şu sözlerle anlattı:

"Çok inanıyorum. Her sahne öncesi kulağımın arkasına kara sürüyoruz. Kara sürmek nazarı kovuyormuş, annem söyledi. Asistanım sürekli dua okur. Kendim de dua okuyorum sahne öncesi..."

SOSYAL MEDYADAKİ OLUMSUZ YORUMLARA DA DEĞİNDİ

Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen olumsuz yorumlardan etkilendiğini de ifade eden Mosso, eleştiriler karşısında zaman zaman kırıldığını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar mutsuz kalkıyor. Gelmiş sizi mutsuz edecek. Beni tanımayan insanın eleştirisini ne yapayım? Her insan gibi tabii kırılıyorum ve dert ediyorum. Elimden geldikçe, 'Dur sakin ol Melek' diyorum."