Nagihan Karadere, yüzünü ve boynunu gerdirdi! İşte son hali

Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetiklerine bir yenisini ekledi. Daha önce 750 bin TL vererek estetik olan Survivor Nagihan boyun germe ve alt yüz germe işlemi yaptırdı.

''Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe" diyen Nagihan'ın son hali merak ediliyordu.

Survivor Nagihan, estetik ameliyatının ardından yaptığı yeni paylaşımda bandajlarının açıldığını ve dikişlerinin alındığını söyledi. . "Barbie gibi olacağım" diyen Nagihan Karadere son halini paylaştı.

Sosyal medyada Nagihan'a "Çene neden bu kadar sivri", "Barbie olmamış sanki", "Yazık kendine ne yaptı" yorumları yapıldı.