Nesrin Cavadzade'den Azerbaycan tepkileri sonrası ilk açıklama! “Boyun eğmeyeceğim”

Azerbaycan'da bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması gündemdeyken Daha 17'in yıldızı Nesrin Cavadzade sosyal medyadan bir paylaşıma destek vermişti.

Azerbaycan tarafından yapılan, "Devletimiz, Türk milli kimliğimize kastederek Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi milli değerlerimiz var. Türki değerlerimizin önüne kimse geçemez" açıklamasına yorum yapan oyuncu Nesrin Cavadzade ateş, Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileri kullanmıştı.

Bu emojileri sosyal medyada görenler oyuncuya tepki yağdırdı. Nesrin Cavadzade günler sonra patladı.

"BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğan Nesrin Cavadzade tepkilerden sonra "Kimsenin benim Türklüğümü, Müslümanlığımı veya inançlara duyduğum saygıyı sorgulamaya haddi yoktur" diyerek şunları yazdı:



"Bir paylaşımı beğenmiş olmam üzerinden şahsıma ait olmayan düşüncelerin bana mal edilmesini, eleştiri sınırlarını aşan hakaretleri ve kişilik haklarıma yönelik saldırıları kabul etmiyorum. Bu süreçte hakaret ve kişilik hakkı ihlali niteliğindeki paylaşımlara ilişkin deliller tespit edilmiş, konu tüm hukuki ve cezai boyutlarıyla avukatlarıma devredilmiştir. Sorumlularla Türk yargısı önünde hesaplaşacağım."

Oyuncu sözlerine "Kimliğim, inancım ve değerlerim üzerinden yürütülen hiçbir itibarsızlaştırma çabasına boyun eğmeyeceğim" diyerek nokta koydu.