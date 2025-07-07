Nesrin Cavadzade'nin güzellik sırrı çok basit: Her sabah buzlu su rutini!

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Tatil için Bodrum’da olan güzel oyuncu, bu kez güzellik sırrını paylaştı.

Güzelliğiyle sık sık konuşulan Nesrin Cavadzade, sabah rutininde cildini canlandırmak için etkili bir yönteme başvuruyor: Bir kase buzlu su!

Ünlü oyuncu, güne başlarken yüzünü buz dolu bir kaseye soktuğu anı paylaşarak, “Sabahları böyle” notunu düştü. Bu doğal yöntem bir süredir sosyal medyada da oldukça popüler...

BUZLU SUYUN CİLDE FAYDALARI

Buzlu suyla yüz yıkamak, aslında geçmişten bugüne birçok ünlü ismin ve cilt bakım uzmanının önerdiği bir tekniktir. Korelilerin cilt bakım rutinlerinde sık sık kullandığı buz terapisini daha önce Jennifer Aniston ve Irina Shayk gibi isimler bakım rutinlerine dahil ettiklerini duyurmuştu.

İşte bu yöntemin cilde sağladığı başlıca faydalar: