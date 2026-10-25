Nev'in vasiyeti yerine getirilecek! Cenazede Süleyman Soylu dikkat çekti

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan ve bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaşındaki Nev hayatını kaybetti. Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlanıyor.



Nev'in naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Nev, cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa defnedildi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Nev'in vasiyeti yerine getirilecek ve 2024'te vefat eden annesi Tülin Doğansoy'un Karacaahmet'teki kabrinin yanına defnedilecek.



Nev'in cenaze törenine Nev'in üniversiteden sınıf arkadaşı Süleyman Soylu da katıldı. Soylu "Birlikte okuduk sonra yollarımız ayrıldı ama hep haberleştik" dedi.

