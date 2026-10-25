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Nev'in vasiyeti yerine getirilecek! Cenazede Süleyman Soylu dikkat çekti

'Zor', 'Sen Gibi', 'Sükut-u Hayal' ve 'Mühürlü Kaderim' şarkılarıyla tanınan Nev'in cenazesinde Süleyman Soylu dikkat çekti. Son yolculuğuna uğurlanan Nev'in vasiyeti yerine getirilecek.

Nev'in vasiyeti yerine getirilecek! Cenazede Süleyman Soylu dikkat çekti

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan ve bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaşındaki Nev hayatını kaybetti. Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlanıyor.

Nev in vasiyeti yerine getirilecek! Cenazede Süleyman Soylu dikkat çekti 1
Nev'in naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Nev, cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa defnedildi.

Nev in vasiyeti yerine getirilecek! Cenazede Süleyman Soylu dikkat çekti 2

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Nev'in vasiyeti yerine getirilecek ve 2024'te vefat eden annesi Tülin Doğansoy'un Karacaahmet'teki kabrinin yanına defnedilecek.
Nev in vasiyeti yerine getirilecek! Cenazede Süleyman Soylu dikkat çekti 3

Nev'in cenaze törenine Nev'in üniversiteden sınıf arkadaşı Süleyman Soylu da katıldı. Soylu "Birlikte okuduk sonra yollarımız ayrıldı ama hep haberleştik" dedi.
Nev in vasiyeti yerine getirilecek! Cenazede Süleyman Soylu dikkat çekti 4

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Anahtar Kelimeler:
Nev (Nevzat Doğansoy)
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