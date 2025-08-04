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Olayların kadını Dilan Çıtak bu sefer fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi! Bikinili halini...

Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınan Dilan Çıtak bu kez fotoğraflarıyla gündeme geldi. Bikinili pozlarını magazin sitelerinde gören İbrahim Tatlıses'in kızı bakın ne yaptı.

Olayların kadını Dilan Çıtak bu sefer fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi! Bikinili halini...
Kubra Akalın

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak gündemden düşmüyor. İstanbul Havalimanı'nda kendisini yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyaran vatandaşlarla tartışarak karakolluk olan Çıtak hostesle kavgasıyla da gündeme gelmişti.

Son olarak olayların kadını Bodrum'da aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alındı. Babası İbrahim Tatlıses ile de küs olan Dilan Çıtak son iki yılda 3 kez karakolluk oldu.

Olayların kadını Dilan Çıtak bu sefer fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi! Bikinili halini... 1

Yaşananlar sonrası Bodrum'da tatiline devam eden şarkıcı Dilan Çitak'ın, denizden çıkarken bikinili görüntülendiğini fark eden arkadaşları havlularla yardımına koştu. Ancak havlulu tedbir işe yaramadı. Ve bikinili görüntülenmekten kurtulamadı.

Çıtak bu kez magazin muhabirlerinin çektiği fotoğraflara kızdı.

Olayların kadını Dilan Çıtak bu sefer fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi! Bikinili halini... 2

Kendisinin daha kilolu halini photoshopta yapan Çıtak, 'Öyle yetmez ya gerçek fotoğraflarımı paylaşmamanız beni üzer" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
artık mide bulandırıyorsun bi düş ekranlardan...
paranın gözü bak bişi olmadı ceza yiyen polisler oldu
Aile yapısı yok babası 100 kere evlendi aile adabı yok bunlarda utanç vericiler
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