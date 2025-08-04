Olayların kadını Dilan Çıtak bu sefer fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi! Bikinili halini...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak gündemden düşmüyor. İstanbul Havalimanı'nda kendisini yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyaran vatandaşlarla tartışarak karakolluk olan Çıtak hostesle kavgasıyla da gündeme gelmişti.

Son olarak olayların kadını Bodrum'da aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alındı. Babası İbrahim Tatlıses ile de küs olan Dilan Çıtak son iki yılda 3 kez karakolluk oldu.

Yaşananlar sonrası Bodrum'da tatiline devam eden şarkıcı Dilan Çitak'ın, denizden çıkarken bikinili görüntülendiğini fark eden arkadaşları havlularla yardımına koştu. Ancak havlulu tedbir işe yaramadı. Ve bikinili görüntülenmekten kurtulamadı.

Çıtak bu kez magazin muhabirlerinin çektiği fotoğraflara kızdı.

Kendisinin daha kilolu halini photoshopta yapan Çıtak, 'Öyle yetmez ya gerçek fotoğraflarımı paylaşmamanız beni üzer" dedi.