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Ömür Usta 4. bölümüyle reyting birincisi! Daha 17 zirveden silindi

18 Ekim Pazar akşamı reytingleri merak ediliyordu. Fenomen diziler Daha 17 ve Teşkilat birinciliği alamadı. NOW'un yeni dizisi Ömür Usta reyting birincisi olurken Daha 17 ikinci Teşkilat ise üçüncü sırada yer aldı.

Ömür Usta 4. bölümüyle reyting birincisi! Daha 17 zirveden silindi

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yanı sıra kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi güçlü isimleri bir araya getiren ‘Ömür Usta’ 4.bölümüyle ekrana geldi.

18 Ekim Pazar akşamı Daha 17, Teşkilat gibi fenomen dizilerle rakip olan Ömür Usta zirveyi kazandı. Daha 17'nin bırakmadığı birincilik Ömür Usta'nın oldu.

Ömür Usta 4. bölümüyle reyting birincisi! Daha 17 zirveden silindi 1

Bölümdeki her sahnesiyle izleyicileri derinden etkileyen dizi, TOTAL izleyici grubunda 6.74 reyting 18,84 izlenme payı, AB kategorisinde 5,72 reyting 17,63 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 6,68 reyting ve yüzde 18,31 izlenme payı alarak tüm kategorilerde adını birinci sıraya yazdırdı.

Ömür Usta 4. bölümüyle reyting birincisi! Daha 17 zirveden silindi 2

ÖMÜR USTA 4.BÖLÜM ÖZETİ

Önce Mete, ardından Ömür İpek’in hayatını kurtardı. Mete’nin denize uçtuğu araba yüzünden 5 milyon borçlandığını öğrenen Ömür, çareyi Tunç’un iş teklifini kabul etmekte buldu.
Ömür Usta 4. bölümüyle reyting birincisi! Daha 17 zirveden silindi 3

Bölümün sonunda Nevra yüzünden başı belaya giren Mete’yi yine Ömür kurtardı ve ona iftira atılan suçu kendi yapmış gibi üstlenerek gözaltına alındı.

Ömür Usta 4. bölümüyle reyting birincisi! Daha 17 zirveden silindi 4

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Daha 17 dizisi Ömür Usta dizisi
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