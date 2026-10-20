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Önce eşi sonra kızı ölmüştü! Fatoş Seğmen kızının hastalığını açıkladı

2004 Türkiye İkinci Güzeli Fatoş Seğmen eşinin kaybından kısa süre sonra kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Fatoş Seğmen'in kızının hastalığı ortaya çıktı. Acılı anne yaşadıklarını anlattı.

Önce eşi sonra kızı ölmüştü! Fatoş Seğmen kızının hastalığını açıkladı

2004 Türkiye İkinci Güzeli Fatoş Seğmen kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurmuştu. Eşi Bülent Erdoğan'ın ölümünden bir süre sonra Alya'nın da ölümü Seğmen'i yıktı. Fatoş Seğmen'in kızının ölüm nedeni ise günler sonra ortaya çıktı.

ACILI ANNE KONUŞTU

Fatoş Seğmen kızı Alya'nın ölümünün ardından Birsen Altuntaş'a konuştu. Ünlü isim kızının 8 aylıktan itibaren kronik rahatsızlığı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Önce eşi sonra kızı ölmüştü! Fatoş Seğmen kızının hastalığını açıkladı 1

"Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4,5 yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya’ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. 2 kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat’ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs’ta alkışlarla çıktık. Beraber Çeşme’de çok güzel bir yaz geçirdik."

FATOŞ SEĞMEN'İN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Fatoş Seğmen her şey yolunda giderken kızının virüs kaptığını açıklayarak şunları söyledi:
Önce eşi sonra kızı ölmüştü! Fatoş Seğmen kızının hastalığını açıkladı 2

"Rutin kontrolde bir virüs kaptığı anlaşıldı. Sol akciğeri tamamen kapandı. Ventilatör desteğiyle yaşatılıyordu. Hiçbir özel hastane Alya’yı almadı. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü. Aynı süreçleri, iğneleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım yürüdüm, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi.”

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