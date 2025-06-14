MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Onur Yürüyüşü için Tel Aviv'e gitti! Jenner kardeşlerin babası sığınakta şarap içip...

Kardashian kardeşlerin üvey, Jenner kardeşlerin öz babası Caitlyn Jenner cinsiyet değiştirmişti. Onur Yürüyüşü için Tel Aviv'e giden Jenner, Tel Aviv'deki oteline yakın yerlere bombalar yağarken sığınakta bekledi.

Onur Yürüyüşü için Tel Aviv'e gitti! Jenner kardeşlerin babası sığınakta şarap içip...
Kubra Akalın

Kardashian/Jenner kardeşlerin babası gündemde. Kardashian kardeşlerin üvey, Jenner kardeşlerin öz babası Bruce Jenner, 2015’te trans olduğunu açıklayarak adını da Caitlyn olarak değiştirmişti.

Daily Mail'in haberine göre, Caitlyn Jenner cuma gecesi Tel Aviv'deki oteline yakın yerlere bombalar yağarken şarap içip ailesinden bazı kişilere mesaj attı.

İran’ın karşı saldırı olarak İsrail’e balistik füzelerle saldırdığı sırada, eski Jenner, sevdiklerine güvende kalmak için her türlü önlemi aldığını söyledi.

Ekran görüntüsü 2025-06-14 132804

75 yaşındaki Jenner, güvenli bir bölgeden bir aile üyesine gönderdiği mesajda, "Lütfen dua edin. Ben iyiyim," dedi. Bombaların sesi yüksek mi diye sorulduğunda ise sadece "Evet," yanıtını verdi.

Ekran görüntüsü 2025-06-14 132635

Aile üyesinin Daily Mail’e aktardığına göre, Jenner saldırının ilk dalgası sırasında telefon hizmetini kesintisiz olarak kullanabildi ve durumu sakin bir şekilde yönetti.

Hatta bir fotoğrafta influencer Regev Gur ile birlikte elinde bir kadeh kırmızı şarap tutarken poz verdi.

Jenner, Cuma günü Tel Aviv'de düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde baş konuşmacı olarak bulunuyordu ve bölgedeki bazı simgesel yerlerde çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğlu liseden mezun oldu! Görenler "Babasının kopyası" dediOğlu liseden mezun oldu! Görenler "Babasının kopyası" dedi
10 kio vermişti! Teknede fiziğini sergiledi10 kio vermişti! Teknede fiziğini sergiledi

Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

İsrail-İran gerilim sürüyor! Çatışmada en kötü 5 senaryo: 'ABD savaşa sürüklenebilir'

İsrail-İran gerilim sürüyor! Çatışmada en kötü 5 senaryo: 'ABD savaşa sürüklenebilir'

İsrail'den İran lideri Hamaney'e tehdit: "Tahran yanacak"

İsrail'den İran lideri Hamaney'e tehdit: "Tahran yanacak"

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.