Onur Yürüyüşü için Tel Aviv'e gitti! Jenner kardeşlerin babası sığınakta şarap içip...

Kardashian/Jenner kardeşlerin babası gündemde. Kardashian kardeşlerin üvey, Jenner kardeşlerin öz babası Bruce Jenner, 2015’te trans olduğunu açıklayarak adını da Caitlyn olarak değiştirmişti.

Daily Mail'in haberine göre, Caitlyn Jenner cuma gecesi Tel Aviv'deki oteline yakın yerlere bombalar yağarken şarap içip ailesinden bazı kişilere mesaj attı.

İran’ın karşı saldırı olarak İsrail’e balistik füzelerle saldırdığı sırada, eski Jenner, sevdiklerine güvende kalmak için her türlü önlemi aldığını söyledi.

75 yaşındaki Jenner, güvenli bir bölgeden bir aile üyesine gönderdiği mesajda, "Lütfen dua edin. Ben iyiyim," dedi. Bombaların sesi yüksek mi diye sorulduğunda ise sadece "Evet," yanıtını verdi.

Aile üyesinin Daily Mail’e aktardığına göre, Jenner saldırının ilk dalgası sırasında telefon hizmetini kesintisiz olarak kullanabildi ve durumu sakin bir şekilde yönetti.

Hatta bir fotoğrafta influencer Regev Gur ile birlikte elinde bir kadeh kırmızı şarap tutarken poz verdi.

Jenner, Cuma günü Tel Aviv'de düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde baş konuşmacı olarak bulunuyordu ve bölgedeki bazı simgesel yerlerde çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı