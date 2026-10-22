'Recep İvedik 8'den ilk fragman geldi! Recep İvedik 8 ne zaman, nerede?

Milyonları ekrana kilitleyen efsane komedi serisi geri dönüyor! Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ‘Recep İvedik 8’in ilk bölüm teaser’ı yayınlandı. Peki Recep İvedik ne zaman ve nerede yayınlanacak?

RECEP İVEDİK 8 NEREDEN İZLENİYOR?

Recep İvedik serisinin yeni filmi ‘Recep İvedik 8’, Disney+ platformunda yayınlanacak. Her filmiyle milyonlarca izleyiciye ulaşan serinin yeni filminden teaser da paylaşıldı.

RECEP İVEDİK BU KEZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Togan Gökbakar’ın yönetmenliğindeki filmde Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri bu kez borç batağındaki Nurullah’ın kahvehanesini kurtarmaya çalışırken çözümü Hulusi’nin yerine işe girmekte buluyor. Recep bu kez güvenlik görevlisi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Kendine has yöntemleriyle yine birbirinden komik ve beklenmedik olayların içine sürüklenen Recep, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

RECEP İVEDİK NE ZAMAN?

İki kısımdan oluşan Recep İvedik 8’in ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.