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Rihanna doğum fotoğraflarını paylaştı: İnci ve güneş gözlükleriyle doğurdum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.03.2025 11:37
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ASAP Rocky ile birlikteliğinden iki çocuğu olan Rihanna'nın 8 Mart paylaşımına beğeni yağdı. Rihanna "İnci ve güneş gözlükleriyle doğurdum" diyerek dikkat çekti.

Rihanna doğum fotoğraflarını paylaştı: İnci ve güneş gözlükleriyle doğurdum

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, ASAP Rocky ile olan ilişkisi ve iki çocuklarıyla adından söz ettiriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı dikkat çekici paylaşım ise büyük ilgi gören Rihanna doğum fotoğraflarını paylaştı.

Rihanna, 2 yaşındaki oğlu RZA ve 19 aylık oğlu Riot Rose’un doğum sonrası çekilen özel fotoğraflarını paylaşarak “Bir kadın olarak yaptığım açık ara en güçlü şey... Benim küçük mucizelerim! Ve evet, inci ve güneş gözlükleriyle doğurdum... Sormayın, çok şey oluyordu” diyerek doğum süreciyle ilgili ilginç bir detay paylaştı.

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Rihanna, 2020’den beri ASAP Rocky ile aşk yaşıyor ve 2022’de ilk oğlunu dünyaya getirdi.
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Rihanna hamilelik sürecinde giydiği kıyafetlerle de adından söz ettirmişti. Rihanna o dönem “Hamile kıyafeti almayacağım. Hamile pantolonu, kotu, elbisesi ya da toplumun dayattığı başka kıyafetleri almayacağım” demişti.

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Rihanna
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