Sağlık sorunları yüzünden oyunculuğu bırakmıştı... Bruce Willis'ten kötü haber geldi!

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor.

Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in kızları sosyal medyada sık sık aktör hakkında paylaşım yapıyor.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis'in kızları babalarının sağlık durumunu zaman zaman da paylaşıyordu. Usta isimden son olarak üzen haber geldi.

Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer Willis, babasının konuşma yetisini tamamen yitirdiğini açıkladı.

Oyuncunun kızı geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak şunları söylemişti:

"Keşke bana hâlâ hepsini anlatabiliyorken sana daha fazla soru sorabilseydim. Ama biliyorum ki bugün üzgün olmamı istemezsin bu yüzden kendime babam olduğun ve hâlâ benimle olduğun için ne kadar şanslı olduğumu hatırlatmaya çalışacağım ve hâlâ sana sarılıp sarılıp yanağından öpüp sana hikayeler anlatacağım."