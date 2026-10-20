Sahara Ray neden öldü? 9 ay önce anne olmuştu

Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Avustralyalı model ve mayo tasarımcısı Sahara Ray, 34 yaşında hayatını kaybetti. TMZ'nin edindiği bilgilere göre Ray'in ailesi, ünlü modelin hastanede ailesinin yanında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sahara Ray'in ailesi, TMZ'ye yaptığı açıklamada, “Dün gece hastanede, ailesi etrafındayken hayatını kaybetti. Çok seviliyordu” ifadelerini kullandı.

Sahara Ray henüz 9 ay önce anne olmuştu.

SAHARA RAY NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü modelin ölümüne dair üzücü bir iddia gündeme geldi. 34 yaşındaki Ray, iddiaya göre aşırı doz aldıktan sonra acil olarak Los Angeles bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldı. Modele yakın bir kaynak, Daily Mail'e yaptığı açıklamada bu bilgiyi paylaştı.

Kaynağın aktardığına göre Ray, hastanede yaşam destek ünitesine bağlandı. Ailesi, yaşam desteğinin sonlandırılması yönünde son derece zor bir karar aldı.



Ray, hayatını kaybettiği sırada sevdiklerinin yanındaydı. Aşırı dozun kazara mı yoksa kasıtlı mı gerçekleştiği ise henüz netlik kazanmadı.