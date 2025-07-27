Salma Hayek beyaz bikinisiyle poz verdi! Yorum yağdı: 58 yaşında olduğuna inanamıyorum

Hollywood'un zamansız güzellerinden Salma Hayek yine sosyal medyayı salladı. Dergi için beyaz bikinisiyle pozlar veren oyuncu çekim sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hayek, havuz kenarında dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Kapak çekimim artık Meksika'da çıktı" notunu düştü.

58 yaşındaki dünya yıldızının paylaşımına beğeni yağdı. Salma Hayek'ın pozlarını görenler "Bu en seksi 58", "İnsanlık tarihinin en seksi 58 yaşındaki insanı", "Eskimeyen güzellik", "58 yaşında olduğuna inanamıyorum" yorumlarında bulundu.

Salma Hayek geçtiğimiz aylarda bu formunu nasıl koruduğunu samimiyetle anlatmıştı. Öncelikle yoğun ve yorucu spor programlarından uzak durduğunu, bunun yerine her gün düzenli olarak yoga ve meditasyon yaptığını söylemişti.

Hatta, “Vücudumdaki pek çok şey ve sağlık sorunları nedeniyle, bir şekilde geliştirmeye devam ettiğim garip meditasyonu geliştirdim. Bunu saatlerce yapabiliyorum çünkü zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli. Bu aslında enerjiyi hissetmek. Hareket ediyor ve içinizde dans ediyor, farklı hisler ve duygular” demişti.