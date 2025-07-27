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Salma Hayek beyaz bikinisiyle poz verdi! Yorum yağdı: 58 yaşında olduğuna inanamıyorum

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi. 58 yaşındaki Hayek'in fiziği gençlere taş çıkardı. Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi.

Salma Hayek beyaz bikinisiyle poz verdi! Yorum yağdı: 58 yaşında olduğuna inanamıyorum
Kubra Akalın

Hollywood'un zamansız güzellerinden Salma Hayek yine sosyal medyayı salladı. Dergi için beyaz bikinisiyle pozlar veren oyuncu çekim sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hayek, havuz kenarında dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Kapak çekimim artık Meksika'da çıktı" notunu düştü.

Salma Hayek beyaz bikinisiyle poz verdi! Yorum yağdı: 58 yaşında olduğuna inanamıyorum 1

58 yaşındaki dünya yıldızının paylaşımına beğeni yağdı. Salma Hayek'ın pozlarını görenler "Bu en seksi 58", "İnsanlık tarihinin en seksi 58 yaşındaki insanı", "Eskimeyen güzellik", "58 yaşında olduğuna inanamıyorum" yorumlarında bulundu.

Salma Hayek beyaz bikinisiyle poz verdi! Yorum yağdı: 58 yaşında olduğuna inanamıyorum 2

Salma Hayek geçtiğimiz aylarda bu formunu nasıl koruduğunu samimiyetle anlatmıştı. Öncelikle yoğun ve yorucu spor programlarından uzak durduğunu, bunun yerine her gün düzenli olarak yoga ve meditasyon yaptığını söylemişti.

Salma Hayek beyaz bikinisiyle poz verdi! Yorum yağdı: 58 yaşında olduğuna inanamıyorum 3
Hatta, “Vücudumdaki pek çok şey ve sağlık sorunları nedeniyle, bir şekilde geliştirmeye devam ettiğim garip meditasyonu geliştirdim. Bunu saatlerce yapabiliyorum çünkü zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli. Bu aslında enerjiyi hissetmek. Hareket ediyor ve içinizde dans ediyor, farklı hisler ve duygular” demişti.

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Salma Hayek
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