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Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! "Durum çok kritik"

“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan Nev'in durumu kötüleşti. Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi. Nev'in menajeri durumun kritik olduğunu söyleyerek dua istedi.

Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! "Durum çok kritik"

2000’li yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Nev’in sağlık durumuyla ilgili üzen haber geldi.

Nevzat Doğansoy, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir süre entübe edilen şarkıcı daha sonra yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya başlamıştı.

"KAN İHTİYACI VAR"

Şarkıcı Nev'in menajeri İlker Ercan kötü haberi duyurdu. Nev'in tekrar entübe edildiğini açıklayan Ercan şu sözlerle dua istedi:

Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! "Durum çok kritik" 1

"Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entübe edildi, durum çok kritik dualarınızı eksik etmeyin, yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz."

KARACİĞER NAKLİ GÜNDEMDEYDİ

Nev’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nev (Nevzat Doğansoy)
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