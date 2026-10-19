Serenay Sarıkaya'ya restoranda gelen not gündemde!

Geçtiğimiz haftalarda yüzü olduğu bir markanın elçisi olarak Paris Moda Haftası kapsamında podyumda boy gösteren Serenay Sarıkaya günlerce adından söz ettirdi. Sarıkaya şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündemde.



Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman günlük hayatına dair kesitleri yayımlayan Serenay Sarıkaya gittiği bir restoranda ilginç bir not aldı.

Sarıkaya, bu notu sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

Sarıkaya'nın takipçileriyle paylaştığı notta, "Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar" ifadelerine yer verildi.

Notu gönderen kişilerin kimliği ve oyuncunun bu davete nasıl bir yanıt verdiği konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sosyal medyada bu notu eleştirenler de oldu. Görenler "Tanışınca ne olacak", "Ne saçma bir talep","Rahatsız edici" yorumlarında bulundu.