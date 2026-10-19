Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu evlendi! Cansel Elçin nikahı kıydı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Serhan Onat, stilist Merve Küsmenoğlu ile 9 yıllık birlikteliğin ardından dünya evine girdi. Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu'nun mutlu gününde çiftin yakınları ve sanat dünyasından isimler de bir araya geldi.

Çifti, bu mutlu günlerinde aileleri başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı.

Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu'nun düğününde Cansel Elçin temsili nikah memuru oldu.



Nikah şahidi ise Bestemsu Özdemir oldu. Yeni evlenen çifte tavsiyelerde bulunan Özdemir, "Birbirlerine çok saysınlar, tek tavsiyem bu" ifadelerini kullandı.