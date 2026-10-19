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Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu evlendi! Cansel Elçin nikahı kıydı

Ünlü oyuncu Serhan Onat ve 9 yıldır birlikte olduğu stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu, bugün düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu'nun düğününde Cansel Elçin temsili nikah memuru oldu.

Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu evlendi! Cansel Elçin nikahı kıydı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Serhan Onat, stilist Merve Küsmenoğlu ile 9 yıllık birlikteliğin ardından dünya evine girdi. Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu'nun mutlu gününde çiftin yakınları ve sanat dünyasından isimler de bir araya geldi.

Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu evlendi! Cansel Elçin nikahı kıydı 1

Çifti, bu mutlu günlerinde aileleri başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı.
Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu'nun düğününde Cansel Elçin temsili nikah memuru oldu.
Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu evlendi! Cansel Elçin nikahı kıydı 2

Nikah şahidi ise Bestemsu Özdemir oldu. Yeni evlenen çifte tavsiyelerde bulunan Özdemir, "Birbirlerine çok saysınlar, tek tavsiyem bu" ifadelerini kullandı.

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Cansel Elçin
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