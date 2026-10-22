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Sevdiğim Sensin 22. Bölüm 2. tanıtımı! Ali Cabbar'a yorum yağdı

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin 22. bölümünden bir fragman daha geldi. Fragmanda Uzak Şehir'den transfer olan Alper Çankaya adından söz ettirdi.

Sevdiğim Sensin 22. Bölüm 2. tanıtımı! Ali Cabbar'a yorum yağdı
Nebahat Kübra Akalın

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan yaratan yeni tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan yeni tanıtımda; Erkan’dan ayrılan Dicle, Halk Eğitim Merkezi’nde eğitime başlayarak hayatında yeni bir sayfa açarken; Civan ise kendisini affettirmek için Nilüfer’in peşine düşüyor.

Sevdiğim Sensin 22. Bölüm 2. tanıtımı! Ali Cabbar a yorum yağdı 1

Aldurların bir araya geldiği özel davete baskın yapan Esat’ın, intikam almak için Fikret’e silah doğrultması tansiyonu yükseltiyor.

Sevdiğim Sensin 22. Bölüm 2. tanıtımı! Ali Cabbar a yorum yağdı 2

Civan, Ali Cabbar’dan, bulduğu fotoğrafın hesabını sorarken hiç beklemediği bir yanıtla sarsılıyor. Ali Cabbar’ın, Derya’nın kocası olduğunu itiraf etmesi ile yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor.

Tanıtımın finalinde ise Erkan’ın, kaçırılan Dicle’nin peşine düşmesi izleyenleri şoke ediyor.

UZAK ŞEHİR'DEN TRANSFER OLDU

Tüm fragmanda yorumlar ise Ali Cabbar ve Derya'ya oldu. Uzak Şehir dizisiden ayrılarak Sevdiğim Sensin'e transfer olan Alper Çankaya'nın hayat verdiği Ali Cabbar ve Derya'nın uyumu beğeni topladı.
Sevdiğim Sensin 22. Bölüm 2. tanıtımı! Ali Cabbar a yorum yağdı 3

Sosyal medyada "Lütfen DerAl’ı hep birlikte tut ve onları ayırma"," Süper ikili oldu", "Derya'nın kocasıyım dedi woow", "Bu ikili fragmanı şov yapmış" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Sevdiğim Sensin dizisi Alper Çankaya
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