Siyah paltonun altından bambaşka bir görünüm çıktı! Rita Ora'ya bakan bir daha baktı

İddialı tarzıyla her zaman adından söz ettiren amfAR Londra galasında yine adından söz ettirdi. Şarkıcıya, gecede dikkat çeken isimlerden Kelly Osbourne da eşlik etti.

Rita Ora, geceye siyah bir ipek ceketle katıldı ancak galadan ayrılırken göz alıcı tarzını ortaya çıkardı. Ora'nın cesur kombini, geceye ilk geldiğinde tercih ettiği daha kapalı kıyafetinden oldukça farklıydı.

35 yaşındaki şarkıcı, mavi saten sütyeni, açık sarı tütü eteği ve kırmızı kemeriyle dikkat çekti. Ünlü isim, Disney'in Pamuk Prenses karakterini modern ve şık bir yorumla yeniden canlandırdı.

Düzgün şekillendirilmiş kısa saçlarını tercih eden Ora, görünümünü büyük siyah güneş gözlükleriyle tamamladı. Ünlü şarkıcı, yüksek siyah platform topuklu ayakkabılarıyla da boyunu daha uzun gösterdi.