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Soner Olgun'a son görev: Sen hiç merak etme kızımıza iyi bakacağım!

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'İyi Bayramlar Türkiye' ve 'Sevda Diye Bir Kuş' şarkılarıyla da tanınan Soner Olgun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Usta şarkıcının yakın dostları ve ailesi gözyaşları içinde Olgun'a veda etti.

67 yaşında hayatını kaybeden usta müzisyen Soner Olgun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi.

Törene Olgun’un kızları Elif Olgun ve Ayşecan Olgun, eski eşi Özlem Koldaş, ailesi, oyuncular Hamdi Alkan, Hüseyin Avni Danyal ve Menderes Samancılar ile sanat camiasından isimler ve çok sayıda kişi katıldı.
Soner Olgun a son görev: Sen hiç merak etme kızımıza iyi bakacağım! 1

"İYİ BİR DOSTTU"

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, “Birisi bana deseydi ki, Soner orada yatarken başında böyle bir konuşma yapacaksın, aklıma gelmezdi kesinlikle. Evet müzisyenlik çok ön plana çıktı ama Soner benim için çok iyi bir dergiciydi, iyi bir edebiyatçıydı, iyi bir oyun yazarıydı, iyi bir dosttu, iyi bir abiydi. Ne zaman bir şeyin eksikliğini duysam, yanına gittiğimde destek oldu, hep yardımcı oldu. ‘Bana oyun yaz, oyun bulamıyorum’ dedim, bana oyun yazdı. Sonra siz Letafet’i tanıdınız o oyun sayesinde. Yıllar önce Resimli Osmanlı Tarihi’ne bir oyun müziği yazdı, siz onu Mahmure diye tanıdınız. Çok emeği var hepimizin üstünde. Özellikle de benim üstümde. Ne zaman başım sıkışsa, hep destek oldu. Hayatımın sonuna kadar galiba unutmayacağım. Sevgisi hep bende olacak. Başımız sağ olsun hepimizin” dedi.
Soner Olgun a son görev: Sen hiç merak etme kızımıza iyi bakacağım! 2

‘NUR İÇİNDE YATSIN’

Oyuncu Menderes Samancılar, “Hepimizin başı sağ olsun. Hayat böyle, zor zamanlar. Sevdiklerimizi yolcu etmek biz talihsizlere düşmüş her zaman. Soner için söyleyecek o kadar çok şey var ki, her şey yetersiz kalır söyleyeceğimiz her şey. Onu çok seviyorduk, canımız arkadaşımız, nur içinde yatsın. Dilerim ki Allah bir daha bize böyle genç arkadaşları uğurlamayı nasip etmesin. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.
Soner Olgun a son görev: Sen hiç merak etme kızımıza iyi bakacağım! 3

'KIZIMIZA İYİ BAKACAĞIM SONER'

Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, “Ah Sonercim, sana nasıl veda edeceğim? Ben 21 yaşından beri Soner’le birlikteyim. Aynı sahnedeyiz, aynı evdeyiz. Evde, işte, her yerde" diyerek zor anları yaşadı.

Koldaş konuşmasında şunları söyledi:
Soner Olgun a son görev: Sen hiç merak etme kızımıza iyi bakacağım! 1

"Az önce klipleri izlerken anılarım aklıma geldi, böyle bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden her şey. O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Elimde bir pudrayla ben ve bir kameraman. Onların hepsini biz birlikte çektik. Bir kızımız var. Elif bana emanet. Sen hiç merak etme, ona çok iyi bakacağım ben Soner” dedi.
Soner Olgun a son görev: Sen hiç merak etme kızımıza iyi bakacağım! 5

BABAYA SON BAKIŞ!

Soner Olgun, törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soner Olgun a son görev: Sen hiç merak etme kızımıza iyi bakacağım! 6

Soner Olgun'un kızı Elif Olgun ve eski eşi cenaze sırasında zor anlar yaşadı. Elif Olgun'un tabut başındaki halleri yürekleri dağladı.

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Soner Olgun
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