Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı! Özlem Koldaş patladı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun, 18 Ekim'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Olgun’un kızları Elif Olgun, Ayşecan Olgun, eski eşi Özlem Koldaş ve ünlü sanatçının dostları katıldı.

Cenazeden bir süre sonra ise taziye krizi yaşandı. Olgun'un eski eşi ve sahne arkadaşı Özlem Koldaş, sanatçının büyük kızı Ayşecan Olgun'a tepki gösterdi.

Eski eş Özlem Koldaş yaptığı paylaşımda sitem ederek "Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim" dedi.

Özlem Koldaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim. Bana ‘Gerek yok’ dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif… Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum. Ben kimseyi dışlamadım. Kimseyi ayırmadım. Acımızın ortak olduğunu düşündüm. Ama belli ki herkes aynı vicdanla hareket etmiyormuş. Benim kırgınlığım kendim için değil, kızım için.”



"BİR GÜN HERKES YAPTIKLARIYLA YÜZLEŞECEK"

Yaşadığı kırgınlığın kolay kolay geçmeyeceğini ifade eden Koldaş, “Ve bazı kırgınlıklar vardır ki insanın içinde bir daha asla kapanmaz. Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Ben inançlı bir insanım. Kimsenin hakkını kimsede kalmayacağına inanıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Ve inanıyorum ki bir gün, herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek” dedi.