MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı! Özlem Koldaş patladı

Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Soner Olgun'un cenazesinden sonra aile içinde kriz çıktı. Eski eş Özlem Koldaş ve Olgun'un kızı Ayşecan arasında taziye krizi yaşandı.

Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı! Özlem Koldaş patladı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun, 18 Ekim'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Olgun’un kızları Elif Olgun, Ayşecan Olgun, eski eşi Özlem Koldaş ve ünlü sanatçının dostları katıldı.

Cenazeden bir süre sonra ise taziye krizi yaşandı. Olgun'un eski eşi ve sahne arkadaşı Özlem Koldaş, sanatçının büyük kızı Ayşecan Olgun'a tepki gösterdi.

Soner Olgun un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı! Özlem Koldaş patladı 1

Eski eş Özlem Koldaş yaptığı paylaşımda sitem ederek "Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim" dedi.

Özlem Koldaş, şu ifadeleri kullandı:

Soner Olgun un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı! Özlem Koldaş patladı 2

“Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim. Bana ‘Gerek yok’ dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif… Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum. Ben kimseyi dışlamadım. Kimseyi ayırmadım. Acımızın ortak olduğunu düşündüm. Ama belli ki herkes aynı vicdanla hareket etmiyormuş. Benim kırgınlığım kendim için değil, kızım için.”
Soner Olgun un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı! Özlem Koldaş patladı 3

"BİR GÜN HERKES YAPTIKLARIYLA YÜZLEŞECEK"

Yaşadığı kırgınlığın kolay kolay geçmeyeceğini ifade eden Koldaş, “Ve bazı kırgınlıklar vardır ki insanın içinde bir daha asla kapanmaz. Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Ben inançlı bir insanım. Kimsenin hakkını kimsede kalmayacağına inanıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Ve inanıyorum ki bir gün, herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek” dedi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parasından faiz gelince çıldırdı! "Milyonları keselerle alıp..."Parasından faiz gelince çıldırdı! "Milyonları keselerle alıp..."
Efsane karakter geri döndü! Setten ilk kare geldiEfsane karakter geri döndü! Setten ilk kare geldi

Anahtar Kelimeler:
Soner Olgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşref Fakıbaba'dan istifa kararı! Hem vekillikten hem partiden ayrıldı

Eşref Fakıbaba'dan istifa kararı! Hem vekillikten hem partiden ayrıldı

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış'

Sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış'

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.