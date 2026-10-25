Survivor Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdı! Reklam yapınca gündem oldu

2020 yılında Survivor’a, 2022 All Star sezonuna katılan Aycan Yanaç gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman da özel hayatıyla gündeme gelen Aycan bu sefer son paylaşımıyla dikkat çekti.

Survivor Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdığını duyurdu. Bir video çeken Aycan Yanaç'ın silikonlu alıp göğüslerine götürdüğü anlar dikkat çekti.

Aycanın vlogta nasıl bir göğüs istediğini söylediği anlar da yer aldı. Survivor yarışmacısı "Buna da okeyim" diyerek istediği göğüsleri gösterdi.



Arkadaşı ise sosyal medyada takipçilere "Aycan'ın kaç cc olduğunu düşünüyorsunuz?" diye sorarak dikkat çekti.



Sosyal medyada o anlara "Roketler hazır", "Bunu da videoya almasaydınız ya", "Bu kadarına gerek var mıydı?", "Bir sonraki videoda açıp gösterecek mi anlamadım" eleştirileri geldi.