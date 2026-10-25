MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdı! Reklam yapınca gündem oldu

Survivor ile tanınan Aycan Yanaç son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdı. Bunun reklamını da yapan Survivor Aycan'a yorum yağdı.

Survivor Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdı! Reklam yapınca gündem oldu

2020 yılında Survivor’a, 2022 All Star sezonuna katılan Aycan Yanaç gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman da özel hayatıyla gündeme gelen Aycan bu sefer son paylaşımıyla dikkat çekti.

Survivor Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdığını duyurdu. Bir video çeken Aycan Yanaç'ın silikonlu alıp göğüslerine götürdüğü anlar dikkat çekti.

Survivor Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdı! Reklam yapınca gündem oldu 1

Aycanın vlogta nasıl bir göğüs istediğini söylediği anlar da yer aldı. Survivor yarışmacısı "Buna da okeyim" diyerek istediği göğüsleri gösterdi.
Survivor Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdı! Reklam yapınca gündem oldu 2

Arkadaşı ise sosyal medyada takipçilere "Aycan'ın kaç cc olduğunu düşünüyorsunuz?" diye sorarak dikkat çekti.
Survivor Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdı! Reklam yapınca gündem oldu 3

Sosyal medyada o anlara "Roketler hazır", "Bunu da videoya almasaydınız ya", "Bu kadarına gerek var mıydı?", "Bir sonraki videoda açıp gösterecek mi anlamadım" eleştirileri geldi.

Survivor Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktırdı! Reklam yapınca gündem oldu 4

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırt dekolteli elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdıSırt dekolteli elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı
Dansı yine konuşuldu! "Rezillik" diyerek paylaşınca...Dansı yine konuşuldu! "Rezillik" diyerek paylaşınca...

Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.