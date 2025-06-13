Survivor'da finale kimler kaldı? İşte 12 Haziran Survivor yarı finali sonrası finalistler

Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın büyük finaline doğru geri sayım başlarken, izleyicilerin merakla takip ettiği "Survivor'da finale kim kaldı?" sorusu da yanıt buldu.

Volkan Çetinkaya, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı'nın yarı finale yükseldiği Survivor'da, finale kalan isimler artık netleşti. İşte Survivor 2025 finaline kalan yarışmacılar ve detaylar...

İstanbul'da canlı yayında oynanan düelloda ilk turda Batuhan-Adem eşleşmesi yapıldı.

Survivor 2025'e gerek kavgaları gerekse yarışmalardaki başarılarıyla adından söz ettiren Batuhan ilk final koltuğunu kazandı.

Batuhan, "Gerçekten bir mutluluk var ama o kadar konsantre olmuşum ki bu seneye tamamlanmamış bir mutluluğum var. Şimdi arkadaşlarımı destekleyeceğim ama tamamlanması gereken bir hikaye var" dedi.

SURVİVOR 2. FİNALİST KİM OLDU?

finalistin belirleneceği Volkan ve Adem mücadelesinde de nefesler tutuldu. Volkan Çetinkaya ile çıktığı mücadelede galip gelen Adem Kılıçcı ikinci finalist oldu. Volkan böylece yarışmayı üçüncü olarak bitirdi.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

13 Haziran Cuma günü finalde şampiyonluk kupası için canlı yayında mücadele edecek.