Survivor ödülünü duyan Yasmin Erbil ağladı! "Ne olur Yiğit kazansın"

Survivor'da daha önce hiç görülmemiş bir ödül var! Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ile yarışmacıları şoke etti. Ilıcalı, önümüzdeki günlerde, 2 takımın 2 tane dokunulmazlık oyunu oynayacağını ve dokunulmazlığı kazanacak olan takımın kendi içinde Türkiye’ye gitme biletini elde edebilmek için yarışacağını duyurdu.

TÜRKİYE'YE GÖNDERECEK

Oyunları kazanan dört yarışmacı, Türkiye’ye giderek sevdikleriyle 24 saatlik bir görüşme hakkına sahip olacak. Bununla da yetinmeyen Ilıcalı, kendi kararıyla bu özel ödüle beşinci bir ismi daha ekleyeceğini açıkladı.

Survivor yarışmasındaki ödülü duyan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil çok şaşırdı. Yasmin Erbil Acun Ilıcalı'nın açıklamasını yolda izleyerek ağladığı anları paylaştı.



Erbil "Şu an Acun'u dinleyip ağlamam. Ne olur Yiğit kazansın 24 saat Türkiye'de sevdikleriyle olacakmış" dedi.