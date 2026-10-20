Taşacak Bu Deniz 35. bölüm 2. fragmanı yayında! Eleni'nin kıyafeti eleştirildi

Başrolleri Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz yeni sezona iddialı başladı.

Taşacak Bu Deniz 35. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Adil ile Esme'nin düğün eğlencesi yer alırken seyirciler ise Eleni'nin kıyafetine takıldı.

Ava Yaman'ın hayat verdiği Eleni'nin fragmandaki elbisesini görenler yapıma tepki gösterdi.



Sosyal medyada "Şu güzelim kızı ilk okul müsameresine gidiyormuş gibi giydirmenizden bıktık", "Fragmanı izlerken kriz geçirdim", "Ay baktıkça sinir geliyor valla sağdan soldan geliyorlar cinnetin eşiğine geldim", "Bu ne lan... Eleni'yi anaokulundaki gibi elbise giydirmek zorunda değilsiniz", "Eleni 20 yaşında bir kadın bu ne?" yorumları yapıldı.